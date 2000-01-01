11.03 20:57 MIGnews.com

Захава Гальон готовит почву для досрочных праймериз в Мерец

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Лидер ультралевой партии "Мерец" Захава Гальон готова отказаться от двух лет, оставшихся ей в должности председателя партии, если партаппарат согласится провести первые в истории "Мереца" праймериз.Стоит отметить, что все годы партийный список "Мереца", включая лидера партии, формировался специальным комитетом из высокопоставленных партийных делегатов.В своем обращении, которое она разместила в Facebook, Гальон назвала перемены верным решением и заявила о готовности добиваться проведения внутрипартийных выборов путем открытого голосования."Я хочу с вами поделиться тем, что, хоть меня и избрали председательницей "Мереца" на четыре года, из которых прошло лишь два, я готова выставить свою кандидатуру на переизбрание прямо сейчас. Сейчас пришло время поддержать то, что будет для "Мереца" правильным, пусть это даже и значит то, что я больше не стану партийным лидером. Открытые праймериз – вот что подходит для "Мереца" и для левых в целом. Пришло время расширить границы", - пишет она.Она предупредила, что на предстоящем собрании фракции он вынесет на обсуждение внесение правок в партийный устав, призвав всех членов "Мереца" принять участие во внутрипартийных выборах."Мерец" может стать началом перемен в левом лагере, а оттуда – и всей израильской политики", - многообещающе сказала она.Но, стоит отметить, что Захава Гальон не стала первым политиком, который стал подначивать своих соратников к досрочным внутрипартийным выборам. Многие партии, включая "Еврейский дом" и "Сионистский лагерь" готовятся к такому шагу на фоне сгущающейся ситуации вокруг премьер-министра Биньямина Нетаниягу.