"Голландский Трамп" указал туркам "убираться в Турцию".
Достаточно резко кандидат в президенты Нидерландов от крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс прокомментировал выпад политического лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес правительства своей страны.
Напомним, что после того, как Нидерланды запретили приземляться на своей территории самолету с министром МИД Турции, Эрдоган сравнил руководство королевства с фашистами и нацистами.
Герт призывает руководство Нидерландов отозвать посла из Турции, а также выдворить из страны турецкого посла. Соответствующую запись он сделал в субботу на своей странице в Twitter.
Erdogan: "Nederland nazi-overblijfselen en fascisten".
Nederlandse ambassadeur Turkije terugroepen en Turkse ambassadeur hier nu uitwijzen!