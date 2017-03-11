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`Голландский Трамп` указал туркам `убираться в Турцию`. | Фото: Metropolico.org/Flickr11.03 18:56   MIGnews.com

"Голландский Трамп" указал туркам "убираться в Турцию".

Достаточно резко кандидат в президенты Нидерландов от крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс прокомментировал выпад политического лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес правительства своей страны.

Напомним, что после того, как Нидерланды запретили приземляться на своей территории самолету с министром МИД Турции, Эрдоган сравнил руководство королевства с фашистами и нацистами.

Герт призывает руководство Нидерландов отозвать посла из Турции, а также выдворить из страны турецкого посла. Соответствующую запись он сделал в субботу на своей странице в Twitter.




"Вернуть голландского посла в Турции и выгнать отсюда турецкого посла!" - написал Вилдерс.

Помимо того, всем туркам, которые согласны с высказываниями президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес Нидерландов, ультраправый политик советует "убираться в Турцию и не возвращаться".
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