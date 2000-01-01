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Президент Чехии `признался`, что он агент Израиля | Фото: kremlin.ru11.03 17:39   MIGnews.com

Президент Чехии "признался", что он агент Израиля и Путина

Глава Чешской республики Милош Земан достаточно необычно начал свою кампанию по перевыборам на пост президента, а именно с "троллинга" журналистов, которые обвиняют его в излишних симпатиях к России.

Помимо поддержки Москвы в плане принадлежности Крыма и отмены западных санкций, развитии отношений с Китаем и поддержки Израиля, Земан также выступает за снижение потока беженцев в Чехию, что нередко приводит к разногласиям с премьер-министром, социал-демократом Богуславом Соботкой. Несмотря на это он является одной из самых популярных политических фигур в Чехии.

"Я агент России, а именно Владимира Владимировича Путина. Должен дополнить, что я также агент китайского президента, а теперь, как кажется, и нового американского президента. Я агент Израиля, который я все время поддерживаю", - ответил по-русски чешский президент на вопрос российского журналиста об отмене санкций против РФ.



Позже, видимо, чтобы не травмировать психику европейских политиков такими шутками, он все же сказал, что, на самом деле, является "агентом только одной страны — Чешской Республики".
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