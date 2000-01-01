11.03 16:28 MIGnews.com

Нетаниягу не покинет пост даже после выдвинутого обвинения

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Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу не намеревается уходить в отставку с поста главы правительства, даже если против него будет выдвинуто обвинение в совершении коррупционных преступлений. Об этом глава парламентской коалиции Давид Битан ("Ликуд") заявил на культурном мероприятии в Гиватаиме."И я уверяю вас, что никакого обвинения против него не подадут", - заверил он.Как сообщило накануне израильское телевидение, в рамках расследования получения премьером дорогостоящих подарков от иностранных богачей правоохранительные органы ищут пути, чтобы допросить австралийского миллиардера Джеймса Пэкера.Наряду с американским кинопродюсером Арноном Милченом он выступает ключевым фигурантом по так называемому "делу 1000". Уже после освидетельствования австралийца полиция будет решать, выдвигать против главы правительства обвинения или нет.Как подозревают правоохранительные органы, с Пэкером Биньямин Нетаниягу взаимодействовал "более напрямую", чем с Милченом.Напомним, что сам премьер отрицает какие-либо обвинения, а несколько раз допрошенный Милчен отказался от своих первоначальных показаний, после чего главным свидетелем стал Пэкер.