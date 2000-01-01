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Нетаниягу не покинет пост даже после выдвинутого обвинения 11.03 16:28   MIGnews.com

Нетаниягу не покинет пост даже после выдвинутого обвинения

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу не намеревается уходить в отставку с поста главы правительства, даже если против него будет выдвинуто обвинение в совершении коррупционных преступлений. Об этом глава парламентской коалиции Давид Битан ("Ликуд") заявил на культурном мероприятии в Гиватаиме.

"И я уверяю вас, что никакого обвинения против него не подадут", - заверил он.

Как сообщило накануне израильское телевидение, в рамках расследования получения премьером дорогостоящих подарков от иностранных богачей правоохранительные органы ищут пути, чтобы допросить австралийского миллиардера Джеймса Пэкера.

Наряду с американским кинопродюсером Арноном Милченом он выступает ключевым фигурантом по так называемому "делу 1000". Уже после освидетельствования австралийца полиция будет решать, выдвигать против главы правительства обвинения или нет.

Как подозревают правоохранительные органы, с Пэкером Биньямин Нетаниягу взаимодействовал "более напрямую", чем с Милченом.

Напомним, что сам премьер отрицает какие-либо обвинения, а несколько раз допрошенный Милчен отказался от своих первоначальных показаний, после чего главным свидетелем стал Пэкер.
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