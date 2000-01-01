Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 11.03 14:51   MIGnews.com

Эрдоган: власти Нидерландов "фашисты"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на запрет въезда главы МИД Турции в Нидерланды. Выступая в Багджыларе, он назвал власти Нидерландов "пережитком нацизма" и "фашистами".

Реджеп Эрдоган также назвал руководство страны "робким и трусливым". Об этом пишет агентство Anodulu.

Власти европейской страны запретили главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу прилетать в страну. В городе Роттердам Чавушоглу планировал принять участие в митинге и переубедить своих граждан поддержать на референдуме поправки в турецкую конституцию.

Эрдоган также добавил, что "Нидерланды сколько угодно могут кормить террористов", но в конечном итоге все это ударит по государству.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
СМИ: ОПЕК хочет отказаться от сокращения нефтедобычи
14:31
Взрывы в Дамаске. Десятки погибших
14:18
Нидерланды не пустили в страну главу МИД Турции
13:55
Бывший советник Трампа признался в переписке с хакером
13:25
Циклон на Мадагаскаре унес жизни 39 человек
12:55
В Дамаске прогремели два взрыва
12:41
Выйдут два неизданных альбома легендарного Дэвида Боуи
12:25
Дети сорвали прямой эфир BBC  
11:56
Глава МИД Турции пригрозил Нидерландам санкциями
11:29
Актер Джон Гудман удостоен звезды на Аллее славы
11:04
СМИ назвали дату начала Brexit
10:59
Мичиган: полмиллиона человек осталось без электричества
10:29
Иран: Израиль убивает ученых-ядерщиков
10:12
В ООН сообщили о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus