11.03 14:51 MIGnews.com

Эрдоган: власти Нидерландов "фашисты"

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на запрет въезда главы МИД Турции в Нидерланды. Выступая в Багджыларе, он назвал власти Нидерландов "пережитком нацизма" и "фашистами".Реджеп Эрдоган также назвал руководство страны "робким и трусливым". Об этом пишет агентство Anodulu.Власти европейской страны запретили главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу прилетать в страну. В городе Роттердам Чавушоглу планировал принять участие в митинге и переубедить своих граждан поддержать на референдуме поправки в турецкую конституцию.Эрдоган также добавил, что "Нидерланды сколько угодно могут кормить террористов", но в конечном итоге все это ударит по государству.