11.03 16:21 MIGnews.com

Асад: Россия – единственная эффективная сила в борьбе с ИГ

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия – единственная серьезная сила, которая способна эффективно бороться с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, также известна как ISIS) на территории Сирии. Об этом он рассказал в интервью гонконгскому телеканалу Phoenix.Россия преуспела в том числе потому, что поддерживала армию Сирии, отметил Асад. По его мнению, с терроризмом нельзя бороться локально.В интервью Асад также коснулся темы сотрудничества в борьбе с терроризмом с новой администрацией США. Пока таких возможностей нет, считает он. Это обусловлено тем, что между Дамаском и Вашингтоном нет официальных связей.Асад отметил, что не считает, что присутствие военных из США помогло бы победить ИГ. "Американцы не преуспели нигде из тех мест, куда посылали свои войска", – считает сирийский лидер.