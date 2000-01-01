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11.03 13:55   MIGnews.com

Бывший советник Трампа признался в переписке с хакером

Бывший советник президента США Роджер Стоун признался, что общался с хакером Guccifer 2.0, который возможно причастен к взлому ресурсов Демократической партии. При этом он подчеркнул, что беседы были "безобидными".

Об этом сообщает газета Washington Times.

"Беседы были настолько мимолетными, короткими и банальными, что я успел забыть об этом", — заявил экс-советник Трампа.

Уточняется, что Роджер Стоун переписывался с известным хакером в Twitter.

Согласно копии переписки, попавшей в распоряжение издания, Стоун писал хакеру, что "рад" восстановлению его аккаунта после временной блокировки. Хакер в свою очередь благодарил экс-советника за его ответы и статью о нем.

"Вау! Спасибо за ваши ответы и спасибо за статью обо мне", — написал хакер Стоуну.

В августе 2016 года Стоун опубликовал статью, в которой уверял кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон в том, что ресурсы Демократической партии взломал Guccifer 2.0, а не российские хакеры.
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