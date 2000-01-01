11.03 11:56 MIGnews.com

Глава МИД Турции пригрозил Нидерландам санкциями

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что он поедет в Нидерланды, несмотря на запрет. В частности речь идет о поездке в город Роттердам. В субботу, 11 марта там должен пройти турецкий митинг в знак поддержки предложения Эрдогана расширить свои полномочия.Чавушоглу планировал посетить митинг, чтобы убедить нидерландцев с двойным гражданством поддержать на референдуме поправки в турецкую конституцию.В интервью телеканалу CNN Turk Чавушоглу подчеркнул, что намерен отправиться в Роттердам, несмотря на запрет нидерландских властей. Он предупредил, что в случае отказа, Турция ответить жесткими экономическими и политическими санкциями.В свою очередь мэр Роттердама заявил, что нидерландские власти не разрешат Чавушоглу участвовать в агитационной кампании, но речи о том, чтобы запретить ему въезд в Нидерланды, не идет.