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СМИ назвали дату начала Brexit | Фото: Thinkstock11.03 11:04   MIGnews.com

СМИ назвали дату начала Brexit

Стала известна вероятная дата запуска премьер-министром Терезой Мэй процедуры выхода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщает британская газета The Daily Telegraph, Мэй может сделать это уже 14 марта, после того, как вечером 13 марта обе палаты парламента – Палата общин и Палата лордов – одобрят соответствующий билль. Пэры внесли в него две поправки – о защите прав живущих в Великобритании граждан ЕС и о требовании к правительству заручиться санкцией парламента страны перед заключением с ЕС соглашения о выходе. Ожидается, что кабинет Мэй отвергнет обе.

По сведениям издания, ряд британских министров требует от премьера запустить процедуру Brexit как можно скорей, чтобы переключить внимание общественности с озвученного министром финансов Филипом Хаммондом государственного бюджета на наступающий 1 апреля финансовый год.

Издание также пишет о том, что канцлер Германии Ангела Меркель дала понять Терезе Мэй, что если та на следующей неделе инициирует статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, то 6 апреля 27 остающихся в альянсе государств соберутся на чрезвычайный саммит.

За введением в действие статьи 50 последует автоматическое начало двухлетних переговоров между правительством Великобритании и Европейской комиссией об условиях Brexit.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины принявших участие в голосовании британцев. После этого Дэвид Кэмерон ушел в отставку, на посту премьер-министра его сменила глава МВД Тереза Мэй.
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