11.03 22:29 MIGnews.com

РФ и США создают каналы связи по Сирии на уровне генералов

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Россия и США провели первоначальный обмен мнениями по вопросу создания канала связи по Сирии на уровне генералов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя Комитета начальников штабов американских вооруженных сил Грегори Хикса.По его словам, между сторонами "состоялось обсуждение рабочего уровня" вопросов данного рода. Это позволило "обменяться первоначальными мыслями насчет того, каким образом может быть установлен такой канал в целях дальнейшего снижения риска конфронтации" на сирийской территории и в воздушном пространстве.Хикс отказался уточнять, когда именно, где и с чьим участием прошел первый раунд дискуссий о новом канале связи.7 марта начальники генеральных штабов вооруженных сил России, Турции и США в ходе трехсторонней встречи в Анталье обсудили региональную безопасность в Сирии и Ираке. Разговор шел о текущей ситуации по борьбе с терроризмом на сирийской территории в контексте повышения эффективности противодействия в будущем всем экстремистским организациям.Во встрече участвовали начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.В октябре 2016 года Москва и Вашингтон подписали меморандум о безопасности полетов над Сирией. Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве этой страны и призван обеспечить безопасность полетов. Для оперативного разрешения спорных вопросов при действиях в Сирии действует линия коммуникации.