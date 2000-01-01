Путин: дипломаты обязаны защищать историческую правду

Глава России Владимир Путин в поздравлении дипломатам отметил необходимость наращивания усилий по обеспечению прав соотечественников за рубежом, защите русского языка и исторической правды, передает пресс-служба Кремля.
По словам Путина, последнее особенно актуально на фоне празднования 75-летия Победы.
Путин заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной.
Также российский лидер призвал в полной мере использовать позиции России в Совете безопасности ООН. Возможности ей даёт текущее председательство в ШОС и БРИКС, участие в G20, АТЭС и других структурах.
Путин подчеркнул, что российская дипломатия всегда решительно защищала интересы Отечества, Она продолжает "славные традиции предшественников". Президент отметил, что дипломаты с честью выполняют свой долг и достойно решают "непростые и ответственные внешнеполитические задачи".