Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Египет потребовал от ХАМАС прекратить поддержку Ирана | Фото:11.02 08:27   MIGnews.com

Египет потребовал от ХАМАС прекратить поддержку Ирана

Террористическая организация ХАМАС должна остановить эскалацию военного конфликта с Израилем и прекратить поддерживать Иран.

Такие требования выдвинула делегация египетских чиновников, которые на днях посетили сектор Газа, передает Al Arabia.

Кроме того, от ХАМАС отказаться от поддержки любых боевиков, провоцирующих насилие в регионе, а также разорвать все связи с террористической организацией "Хизбалла".

Взамен чиновники пообещали укрепление двухсторонних отношений, увеличение объема импорта в Газу через переправу.

Делегация покинула Газу вечером понедельника, 10 февраля, после чего встретились с представителями Израиль, чтобы обсудить вопрос о прекращении недавней эскалации. Египтяне также призвали разрешить ввоз в Газу гуманитарной помощи и прекратить ее атаковать.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:43
Либерман: Кахоль Лаван оскорбил интеллект избирателей
08:06
В Киеве толпа избила ветерана АТО
07:41
Инкубационный период коронавируса оказался дольше ожидаемого
07:20
Полиция закрыла три последних стрип-клуба в Тель-Авиве
07:10
Меркель разочарована решением своей преемницы
06:31
Франция встревожена безопасностью Европы из-за Ирана
06:01
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:31
В Австралии будут отстреливать верблюдов
04:25
В США создали сервис для "покупки" партнера
03:40
Видео: Samsung анонсировал складной смартфон
02:30
ВОЗ: нынешняя ситуация с коронавирусом – верхушка айсберга
01:06
В Беларуси сняли фильм о детстве героя Киану Ривза  
00:30
Китайский оппозиционный блогер пропал в Ухане
23:36
Оскар 2020: История игрушек 4 - лучший мультфильм
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus