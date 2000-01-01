11.02 08:27 MIGnews.com

Египет потребовал от ХАМАС прекратить поддержку Ирана

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Террористическая организация ХАМАС должна остановить эскалацию военного конфликта с Израилем и прекратить поддерживать Иран.Такие требования выдвинула делегация египетских чиновников, которые на днях посетили сектор Газа, передает Al Arabia.Кроме того, от ХАМАС отказаться от поддержки любых боевиков, провоцирующих насилие в регионе, а также разорвать все связи с террористической организацией "Хизбалла".Взамен чиновники пообещали укрепление двухсторонних отношений, увеличение объема импорта в Газу через переправу.Делегация покинула Газу вечером понедельника, 10 февраля, после чего встретились с представителями Израиль, чтобы обсудить вопрос о прекращении недавней эскалации. Египтяне также призвали разрешить ввоз в Газу гуманитарной помощи и прекратить ее атаковать.