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Полиция закрыла три последних стрип-клуба в Тель-Авиве 11.02 07:20   MIGnews.com

Полиция закрыла три последних стрип-клуба в Тель-Авиве

12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что полиция закрыла три последних больших стриптиз-клуба в городе.

Клубы закрыты административным приказом на срок 30 дней.

Полиция руководствуется указаниями государственной прокуратуры, на основании которых стриптиз признается проституцией, а присутствие на его представлениях - “потреблением услуг проституток”.

Закрыты стриптиз-клубы Baby Dolls, Shendu и GoGo.

По истечении ордера на административное закрытие полиция потребует от суда его продления.

По данным полиции, в Израиле остался только один легально работающий стрпитиз-клуб - на севере страны.

Новые инструкции о признании стриптиза проституцией были разработаны и приняты бывшим генеральным прокурором Шаем Ницаном.  После этого владельцев клубов предупредили о необходимости “изменить характер операций” их заведений. Затем полиция провела “скрытые расследования” в клубах. наконец, были совершены рейды во всех трех клубах. Полиция допросила женщин , работающих в клубах. Большинство из них является “гражданками восточноевропейских государств”.

“Источник, знакомый с деталями расследования” сообщил о том, что клубах не обнаружено комнат для клиентов, в которых могли бы совершаться сексуальные акты. Один танец стоил клиенту 25 шекелей. Стриптизерши не получают зарплаты, но живут на чаевые от клиентов, и потому “вынуждены показывать наибольшее количество номеров”. “это и является корнем эксплуатации”, горестно добавляет “источник”.


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