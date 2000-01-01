11.02 07:20 MIGnews.com

Полиция закрыла три последних стрип-клуба в Тель-Авиве

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12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что полиция закрыла три последних больших стриптиз-клуба в городе.Клубы закрыты административным приказом на срок 30 дней.Полиция руководствуется указаниями государственной прокуратуры, на основании которых стриптиз признается проституцией, а присутствие на его представлениях - “потреблением услуг проституток”.Закрыты стриптиз-клубы Baby Dolls, Shendu и GoGo.По истечении ордера на административное закрытие полиция потребует от суда его продления.По данным полиции, в Израиле остался только один легально работающий стрпитиз-клуб - на севере страны.Новые инструкции о признании стриптиза проституцией были разработаны и приняты бывшим генеральным прокурором Шаем Ницаном. После этого владельцев клубов предупредили о необходимости “изменить характер операций” их заведений. Затем полиция провела “скрытые расследования” в клубах. наконец, были совершены рейды во всех трех клубах. Полиция допросила женщин , работающих в клубах. Большинство из них является “гражданками восточноевропейских государств”.“Источник, знакомый с деталями расследования” сообщил о том, что клубах не обнаружено комнат для клиентов, в которых могли бы совершаться сексуальные акты. Один танец стоил клиенту 25 шекелей. Стриптизерши не получают зарплаты, но живут на чаевые от клиентов, и потому “вынуждены показывать наибольшее количество номеров”. “это и является корнем эксплуатации”, горестно добавляет “источник”.