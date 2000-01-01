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Кнессет проведет заседание по запросу Хаима Каца | Фото:11.02 21:34   MIGnews.com

Кнессет проведет заседание по запросу Хаима Каца

В следующий понедельник Кнессет проведет пленарное голосование по запросу депутата "Ликуда" Хаима Каца о предоставлении парламентского иммунитета от уголовного расследования по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Бывший министр социального обеспечения сталкивается с обвинениями во внесении законопроекта о погашении корпоративных облигаций, выдвинутом финансовым консультантом, который также был его близким другом и финансовым советником, и который принес Кацу финансовую выгоду. Кац также обвиняется в сокрытии конфликта интересов.

Пленарное голосование происходит после того, как Комитет Кнессет проголосовал за предоставление Кацу иммунитета.


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