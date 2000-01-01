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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:12.02 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Полиция закрыла три последних стрип-клуба в Тель-Авиве. 12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что полиция закрыла три последних больших стриптиз-клуба в городе.

Асаду удалили опухоль мозга. Сирийские СМИ, связанные с оппозицией сообщают о том, что президенту Башару Асаду провели операцию по удалению раковой опухоли мозга.

Немецкая газета обвинила Израиль в "нападении" на ХАМАС. Немецкий еженедельник Die Zeit опубликовал статью с заголовком, утверждающим, что Израиль первым атаковал позиции террористической организации ХАМАС.

Израиль впервые конфискует зарплату и имущество террористов. Как сообщает TPS, Израиль начал конфисковывать ежемесячные стипендии, выплачиваемые Палестинской администрацией (ПА) осужденным террористам с израильским гражданством и их семьям.

Израиль: революция в индустрии водопотребления. Израильская компания Watergen, известная по технологии, которая превращает воздух в питьевую воду, разработала версию домашнего водогенератора Genny на солнечной энергии.


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