12.02 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Полиция закрыла три последних стрип-клуба в Тель-Авиве
. 12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что полиция закрыла три последних больших стриптиз-клуба в городе.
Асаду удалили опухоль мозга
. Сирийские СМИ, связанные с оппозицией сообщают о том, что президенту Башару Асаду провели операцию по удалению раковой опухоли мозга.
Немецкая газета обвинила Израиль в "нападении" на ХАМАС
. Немецкий еженедельник Die Zeit опубликовал статью с заголовком, утверждающим, что Израиль первым атаковал позиции террористической организации ХАМАС.
Израиль впервые конфискует зарплату и имущество террористов
. Как сообщает TPS, Израиль начал конфисковывать ежемесячные стипендии, выплачиваемые Палестинской администрацией (ПА) осужденным террористам с израильским гражданством и их семьям.
Израиль: революция в индустрии водопотребления
. Израильская компания Watergen, известная по технологии, которая превращает воздух в питьевую воду, разработала версию домашнего водогенератора Genny на солнечной энергии.
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