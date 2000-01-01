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В России разрешили выращивать коноплю и мак 12.02 01:48   MIGnews.com

В России разрешили выращивать коноплю и мак

В России теперь можно выращивать коноплю и мак в "промышленных, медицинских и ветеринарных целях".

Главное условие: в конопле содержание тетрагидроканнабиола не должно превышать 0,1%, а в маке - не должно быть 0,6% кодеина, морфина, орипавина и тебаина. Однако если мак будут культивировать только в медицинских или ветеринарных целях - ограничений нет.

Не разрешается использовать для посева семена сортов конопли четвертой и последующей репродукций и семена сортов мака второй и последующей репродукций.


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