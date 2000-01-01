11.02 18:16 MIGnews.com

Аббас: Израиль упускает все шансы для мира

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Президент ПА Махмуд Аббас выступил перед Советом Безопасности ООН, где заявил, что Израиль "отказывается от мира"."Мы боремся с терроризмом. Мы не террористы", - заявил Аббас Совету Безопасности ООН, назвав заявление Израиля "искажениями"."Палестинцы не теряют возможность, просто чтобы упустить возможность. Мы никогда не теряем возможности для мира", - заявил он. "С другой стороны, израильские правительства и израильские поселения разрушили все возможности для мира", - добавил Аббас."Они безнаказанно строят поселения. Они конфисковали землю. Они продолжили свою войну с нашим народом в Газе, к сожалению, поддерживаемую администрацией США".Лидер ПА также заявил, что встречался с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году. По его словам, американский лидер пообещал ему, что США объявят о поддержке ряда ключевых позиций палестинцев.Но, по его словам, "что-то случилось", что заставило его передумать и "полностью поддержать желания Израиля"."Я знаю, что Трамп не такой. Президент Трамп, которого я встретил, был не такой. И это очень удивительно."