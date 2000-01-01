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Население Египта превысило 100 человек | Фото:12.02 07:09   MIGnews.com

Население Египта превысило 100 миллионов человек

Население Египта достигло 100 миллионов человек, сообщает местное бюро статистики.

Тем самым, Египет сохраняет свою позицию самой густонаселенной арабской нации и третьей по численности населения страны Африки после Эфиопии и Нигерии.

Агентство сообщает, что счетчик, установленный на Центральном агентстве по мобилизации и статистике (CAPMAS), впервые показывает девять цифр.

Согласно статистике, в Египте примерно каждые 17,9 секунды рождается новый ребенок.

Рождаемость в Египте резко возросла за последние три десятилетия, с ежегодным приростом населения около 1,5 миллиона детей, но в последнее время показатели снизились из-за политики правительства Египта.

В Египте проживает около 57 миллионов человек 30 лет назад.


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