12.02 07:09 MIGnews.com

Население Египта превысило 100 миллионов человек

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Население Египта достигло 100 миллионов человек, сообщает местное бюро статистики.Тем самым, Египет сохраняет свою позицию самой густонаселенной арабской нации и третьей по численности населения страны Африки после Эфиопии и Нигерии.Агентство сообщает, что счетчик, установленный на Центральном агентстве по мобилизации и статистике (CAPMAS), впервые показывает девять цифр.Согласно статистике, в Египте примерно каждые 17,9 секунды рождается новый ребенок.Рождаемость в Египте резко возросла за последние три десятилетия, с ежегодным приростом населения около 1,5 миллиона детей, но в последнее время показатели снизились из-за политики правительства Египта.В Египте проживает около 57 миллионов человек 30 лет назад.