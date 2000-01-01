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Солдат бравший взятки на блокпосту: следователь меня избил 11.02 13:06   MIGnews.com

Солдат бравший взятки на блокпосту: следователь меня избил

Солдат боевого подразделения ЦАХАЛа, еще две недели назад служивший проверяющим на одном из блок-постов на Западном берегу, был арестован в рамках операции против контрабандистов оружия две недели назад.

Среди прочего, солдат подозревается в получении взяток от арабских контрабандистов.

Солдат был передан из военной тюрьмы в полицию. Он подал жалобу на дурное обращение в отдел внутренних расследований полиции.

Солдат утверждает, что ему было отказано в фундаментальных правах заключенного, и что он подвергся физическому и вербальному насилию со стороны следователя.

В жалобе солдата говорится: "Подследственный заявил следовательнице, что он спал всего два часа и не готов к допросу. Допрос на этом закончился и его вывели из комнаты по его просьбе в туалет - облегчится. По дороге его атаковал старший полицейский офицер, который кричал ему “Сукин сын! Предатель!”, схватил его за грудки и вытолкнул в коридор”.

Солдат после этого немедленно начал рыдать, встретил адвоката другого солдата, задержанного по делу, и позвонил своему адвокату для того, чтобы рассказать о произошедшем.

Увидев это, следовательница “силой отобрал у него телефон”. Она заявила солдату: "Я решаю, когда и с кем ты говоришь".


Три других солдата подтвердили версию подследственного, подвергшегося нападению.

Полиция в ответ на данные разоблачения заявила: “Это - извращенная попытка тех, кто был арестован по подозрению в контрабанде оружия привлечь к себе внимание и очернить тех, кто исполняет свой долг. Арест подследственного продлевался несколько раз, и военная прокуратура готовится предъявить ему обвинительное заключение Подобные наговоры не остановят израильскую полицию, и она продолжит раскрывать, расследовать и предотвращать серьезные преступления, которые ставят под угрозу безопасность граждан и Государства Израиль”.


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