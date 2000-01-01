11.02 12:19 MIGnews.com

Девушки стрип-клубов: за что нас лишили работы?

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Работница стриптиз-клуба опубликовала на портале mako открытое письмо израильским властям.Девушке 27 лет, и последние три года она занималась стриптизом.В письме говорится: "Вчера после обеда в наших группах WhatsApp появилось сообщение о том, что все клубы закрываются. Я была в шоке, я звонила подругам и мне сказали - да! Теперь у меня нет работы! Я занималась стриптизом не случайно. Стриптиз меня всегда привлекал. Я видела его фильмах, и он смотрелся прикольно и круто. Я никогда не думала, что женщины занимающиеся стриптизом - несчастны. Наоборот, мы удивительны и сильны. Вся моя жизнь - танец и я всегда мечтала о сцене. Я очень быстро поняла, что стриптиз - это то, что мне надо. Даже когда я болела, я не пропустила ни одной смены. Я танцевала то, что мне очень нравилось - и получала за это хорошее вознаграждение.Я не хочу никакой другой работы. Я не вижу себя работающей в офисе. Я работала на таких работах - и я ненавидела и работу , и мою жизнь. Полиция и власти вели себя криминально и произвольно. Они те, кто нас ненавидит и создают в нас чувство жертвы , они , а не те мужчины, которые приходили в клуб. Рейды по клубам - самая шокирующая и неприятная вещь, это проявление неуважения, которое ранит женщин. Прекратите относится к нам как к преступницам - мы просто зарабатываем на жизнь”.