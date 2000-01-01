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Нетаниягу не собирается менять Кахлона на Барката | Фото:11.02 13:44   MIGnews.com

Нетаниягу не собирается менять Кахлона на Барката

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не намерен заменять министра финансов Моше Кахлона депутатом от партии "Ликуд" Ниром Баркатом.

Об этом сообщает интернет-здание The Times of Israel со ссылкой на соответствующее заявление канцелярии премьер-министра.

Кахлон решил уйти из политики и не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Кнессет, запланированных на 2 марта, а назначение популярного экс-мэра Иерусалима якобы имело под собой цель привлечь голоса умеренно-правых избирателей.

Согласно данным соцопроса, проведенного "Ликудом", Баркат мог бы отнять у "Кахоль Лаван" часть голосов умеренно-правого электората, который колеблются в своем выборе. У Нетаниягу же заявили, что по договоренности между премьером и министром финансов, последний будет занимать свою должность вплоть до выборов в Кнессет.

Отметим, слухи о скором назначении Баркат появились после того, как политик экстренно прервал свой визит в Соединенные Штаты Америки и вернулся в Израиль. Однако по данным СМИ, часть высокопоставленных членов "Ликуда", в числе которых Ярив Левин, Исраэль Кац и Мири Регев, выступили против столь стремительного продвижения молодого депутата на такой видный пост.

Баркату. впервые получившему мандат в апреле прошлого года, не удается проделать сколько-нибудь заметную работу в качестве законодателя из-за продолжающегося политического кризиса, приведшему к проведению уже вторых перевыборов.


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