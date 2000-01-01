11.02 10:32 MIGnews.com

Ольмерт: я не собираюсь воевать с США и планом Трампа

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Перед вылетом в Нью-Йорк на встречу с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт рассказала о своих планах 12-му каналу израильского ТВ.Ольмерт сказал: “Я лечу в США с определенными, не имеющими к данной проблеме отношения целями. Но поскольку там же будет находится и Абу Мазен, я его встречу - по дороге. Я думаю, что речь идет о хорошей возможности напомнить израильской публике о том, что существует перспектива достижения мирного соглашения , и он - единственный партнер. Я бы хотел напомнить, что Абу Мазен - единственный палестинский лидер, воюющий с терроризмом, и единственный палестинский лидер, выступающий против терроризма”.Ольмерт подчеркнул: "Любой, кто выступает против него — в будущем примет ХАМАС. Я его уважаю, несмотря на то, что он доставил мне много разочарований”Ольмерт добавил: “Это- лишь одна из многих встреч, которые я провел с лидером автономии. Я не лечу туда для того, чтобы воевать с США или мирным планом президента Трампа. Президент очень дружески настроен в отношении Израиля - и я это очень уважаю. Я также не намерен вести войну против израильского правительства в Соединенных Штатах”.Ольмерт заявил, что не намерен устраивать совместную с Аббасом пресс-конференцию, но “может быть, после встречи скажет пару слов журналистам”.Ольмерта пригласила в Нью-Йорк левацкая лоббистская еврейская группа J Street, выступающая за осуществление проекта “два государства для двух народов”.