11.02 09:22 MIGnews.com

Беннет: разговоры о чрезмерной реакции ЦАХАЛа - нонсенс

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Министр образования Израиля и член военно-политического кабинета Нафтали Беннет прокомментировал израильские удары по Сирии.Беннет заявил: “Мы решили нанести удар по голове осьминога. Это даст им понять, что есть цена для тех, кто действует против нас. Мы продолжим настаивать на нашем праве самозащиты, мы не будем ждать, пока враги достигнут наших границ и лишь затем действовать”.Беннет подчеркнул: "Хаменеи счастлив воевать с нами до последней капли крови людей Газы, но он расстраивается, когда льется иранская кровь. Представьте себе что могло бы случиться вчера, если бы в Сирии были развернуты несколько иранских дивизий - мы такому не позволим случиться. Это возможно не допустить, пока их сил в Сирии относительно немного. Если мы засунем голову в песок, у них появиться возможность укрепиться".Беннет также отверг критику генерал-майора в запасе Амирама Левина, назвавшего вчерашнюю реакцию ЦАХАЛа на иранскую провокацию “чрезмерной”. Беннет заявил: “Заявления Левина - нонсенс, скоординированный с оппонентами Нетаниягу. Неприлично делать подобные заявления. Мы действуем , исходя исключительно из интересов национальной безопасности”.