11.02 08:47 MIGnews.com

Путин призвал Нетаниягу не нагнетать обстановку

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На фоне резкого обострения ситуации на израильско-сирийской границе, где сначала был сбит иранский беспилотник, а после – в ходе авиаудара ВВС ЦАХАЛа по объектам в Сирии потерпел крушение израильский самолет, состоялся телефонный разговор России Владимира Путина с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Согласно информации, обнародованной пресс-службой Кремля, Путин призвал израильскую сторону "избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе".В свою очередь, Нетаниягу еще раз напомнил своему собеседнику о праве и долге израильтян защищаться от нападений с территории Сирии."Мы договорились, что координация по вопросам безопасности между нашими военными продолжится", - говорится в пресс-релизе канцелярии премьер-министра Израиля.Кроме того, Биньямин Нетаниягу напомнил, что, хотя Израиль хочет мира, он продолжит "защищать себя от любых нападений и решительно действовать против любых попыток Ирана установить свое военное присутствие в Сирии или где-либо еще, направленное против нас".