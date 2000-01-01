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Путин призвал Нетаниягу не нагнетать обстановку | Фото: Амос Бен Гершом, GPO11.02 08:47   MIGnews.com

Путин призвал Нетаниягу не нагнетать обстановку

На фоне резкого обострения ситуации на израильско-сирийской границе, где сначала был сбит иранский беспилотник, а после – в ходе авиаудара ВВС ЦАХАЛа по объектам в Сирии потерпел крушение израильский самолет, состоялся телефонный разговор России Владимира Путина с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Согласно информации, обнародованной пресс-службой Кремля, Путин призвал израильскую сторону "избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе".

В свою очередь, Нетаниягу еще раз напомнил своему собеседнику о праве и долге израильтян защищаться от нападений с территории Сирии.

"Мы договорились, что координация по вопросам безопасности между нашими военными продолжится", - говорится в пресс-релизе канцелярии премьер-министра Израиля.

Кроме того, Биньямин Нетаниягу напомнил, что, хотя Израиль хочет мира, он продолжит "защищать себя от любых нападений и решительно действовать против любых попыток Ирана установить свое военное присутствие в Сирии или где-либо еще, направленное против нас".
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