12.02 07:16 MIGnews.com

Решено отложить голосование по Закону о суверенитете

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Законодатели Израиля сегодня приняли решение снять вопрос об отделении еврейских поселений Западного Берега с повестки дня на ближайшую неделю, в связи с обострением ситуации на северной границе страны.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на заседании министров заявил "мы прочертили четкие красные линии, мы действовали и продолжим действовать в соответствии с ними"."Несколько минут назад я побеседовал со штурманом самолета. Меня обрадовало, что он встал на ноги — в прямом и переносном смысле. Я рад, что и состояние здоровья пилота улучшилось. Мы желаем им обоим скорейшего и полнейшего выздоровления. Мы отдаем честь нашим летчикам, нашим солдатам, нашим командирам, прежде всего начальнику Генштаба. Они защищают Государство Израиль, и мы гордимся ими", — отметил Нетаниягу."Вчера мы нанесли тяжелый удар по иранским и сирийским силам. Мы всем однозначно прояснили, что наши действия нисколько не изменятся. Мы ответим на каждый акт агрессии, на каждую попытку. Такова была наша политика, такой останется наша политика", — подчеркнул глава правительства и выразил благодарность всем гражданам Израиля."Я горжусь вами, граждане Израиля. Вчера мы вновь доказали, что в грозный час мы консолидируемся, чтоб дать отпор нашим врагам и защитить нашу страну", — сказал он.