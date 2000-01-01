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Решено отложить голосование по Закону о суверенитете | Фото:12.02 07:16   MIGnews.com

Решено отложить голосование по Закону о суверенитете

Законодатели Израиля сегодня приняли решение снять вопрос об отделении еврейских поселений Западного Берега с повестки дня на ближайшую неделю, в связи с обострением ситуации на северной границе страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на заседании министров заявил "мы прочертили четкие красные линии, мы действовали и продолжим действовать в соответствии с ними".

"Несколько минут назад я побеседовал со штурманом самолета. Меня обрадовало, что он встал на ноги — в прямом и переносном смысле. Я рад, что и состояние здоровья пилота улучшилось. Мы желаем им обоим скорейшего и полнейшего выздоровления. Мы отдаем честь нашим летчикам, нашим солдатам, нашим командирам, прежде всего начальнику Генштаба. Они защищают Государство Израиль, и мы гордимся ими", — отметил Нетаниягу.

"Вчера мы нанесли тяжелый удар по иранским и сирийским силам. Мы всем однозначно прояснили, что наши действия нисколько не изменятся. Мы ответим на каждый акт агрессии, на каждую попытку. Такова была наша политика, такой останется наша политика", — подчеркнул глава правительства и выразил благодарность всем гражданам Израиля.

"Я горжусь вами, граждане Израиля. Вчера мы вновь доказали, что в грозный час мы консолидируемся, чтоб дать отпор нашим врагам и защитить нашу страну", — сказал он.
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