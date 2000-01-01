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Польский чиновник обвинил евреев в пособничестве нацистам | Фото:12.02 06:27   MIGnews.com

Польский чиновник обвинил евреев в пособничестве нацистам

Резкая реакция Израиля на "закон о Холокосте" вызвана чувством стыда за пассивность евреев во время Катастрофы.

Об этом в воскресенье, 11 февраля заявил советник президента Польши Анджей Зибертович в интервью изданию Polska Times. Ссылку на это интервью он опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, реакция израильских властей на принятие Польшей закона об Институте исторической памяти связана с желанием отвлечь внимание израильтян от коррупции во власти. Он назвал израильское правительство одним из самых коррумпированных в мире.

По мнению советника президента, это чувство стыда определяет не только неприязнь евреев к полякам, но также их "брутальные меры" в отношении палестинцев и ливанской "Хизбаллы".

Зибертович, профессор социологии Университета Николая Коперника также отметил, что среди евреев было немало и таких, которые сотрудничали с нацистами, сдавали врагу и убивали своих соплеменников.

"Израиль борется за сохранение монополии на Холокост, - заявил Зибертович. - Религия Холокоста стала символическим щитом для этой страны. С помощью этого щита Израиль стремится создать для себя особое положение в мире. Израиль видит, что Польша воспринимается мировым общественным мнением как страна, которая больше других пострадала во Второй мировой войне. Израиль не хотел бы, чтобы к нашей стране относились именно так".

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный "закон о Холокосте", вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.
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