Марин Ле Пен решила проститься с "Национальным фронтом"
Уже в марте во Франции перестанет существовать "Национальный фронт". Его лидер Марин Ле Пен заявила, что предложит новое название для политического движения.
Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает Le Figaro.
Отметим, об этом лидер французского ультраправого движения объявила сразу после поражения во втором туре выборов президента Франции.
По ее словам, с предложением нового названия она выступит в марте, во время партийного конгресса "Нацфронта".
"Я предложу новое название для" Национального фронта ". Мы не сдаемся, мы начинаем новую главу в нашей истории", - сказала она в интервью CNEWS.
По мнению политика, сейчас для ее партии "начинается новое приключение", в ходе которого "Нацфронту" предстоит претерпеть глубокую трансформацию.
"Это приключение должно привести нас к власти, оно должно убедить 15% французов, не голосовавших за нас на президентских выборах, оно должно ознаменовать окончательное закрепление на местном уровне, это новая глава, в ходе которой наше оппозиционное движение должно превратиться в правительственное и должно обрести культуру создания альянсов, каковой у нас до сих пор не было", — перечислила она.
В то же время Ле Пен не сообщила, каким именно будет новое название партии.