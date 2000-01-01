11.02 20:41 MIGnews.com

Марин Ле Пен решила проститься с "Национальным фронтом"

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Уже в марте во Франции перестанет существовать "Национальный фронт". Его лидер Марин Ле Пен заявила, что предложит новое название для политического движения.Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает Le Figaro.Отметим, об этом лидер французского ультраправого движения объявила сразу после поражения во втором туре выборов президента Франции.По ее словам, с предложением нового названия она выступит в марте, во время партийного конгресса "Нацфронта"."Я предложу новое название для" Национального фронта ". Мы не сдаемся, мы начинаем новую главу в нашей истории", - сказала она в интервью CNEWS.По мнению политика, сейчас для ее партии "начинается новое приключение", в ходе которого "Нацфронту" предстоит претерпеть глубокую трансформацию."Это приключение должно привести нас к власти, оно должно убедить 15% французов, не голосовавших за нас на президентских выборах, оно должно ознаменовать окончательное закрепление на местном уровне, это новая глава, в ходе которой наше оппозиционное движение должно превратиться в правительственное и должно обрести культуру создания альянсов, каковой у нас до сих пор не было", — перечислила она.В то же время Ле Пен не сообщила, каким именно будет новое название партии.