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Марин Ле Пен решила проститься с `Национальным фронтом` | Фото:11.02 20:41   MIGnews.com

Марин Ле Пен решила проститься с "Национальным фронтом"

Уже в марте во Франции перестанет существовать "Национальный фронт". Его лидер Марин Ле Пен заявила, что предложит новое название для политического движения.

Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает Le Figaro.

Отметим, об этом лидер французского ультраправого движения объявила сразу после поражения во втором туре выборов президента Франции.

По ее словам, с предложением нового названия она выступит в марте, во время партийного конгресса "Нацфронта".

"Я предложу новое название для" Национального фронта ". Мы не сдаемся, мы начинаем новую главу в нашей истории", - сказала она в интервью CNEWS.

По мнению политика, сейчас для ее партии "начинается новое приключение", в ходе которого "Нацфронту" предстоит претерпеть глубокую трансформацию.

"Это приключение должно привести нас к власти, оно должно убедить 15% французов, не голосовавших за нас на президентских выборах, оно должно ознаменовать окончательное закрепление на местном уровне, это новая глава, в ходе которой наше оппозиционное движение должно превратиться в правительственное и должно обрести культуру создания альянсов, каковой у нас до сих пор не было", — перечислила она.

В то же время Ле Пен не сообщила, каким именно будет новое название партии.
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