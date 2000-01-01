11.02 18:13 MIGnews.com

Власти Руанды отказались от встречи с Мерец

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Официальные представители Руанды отказались от встречи с двумя депутатами Кнессета, прибывшими в их страну для “ознакомления с обстановкой на местах”.Министр иностранных дел Руанды Оливер Ндухунгриехе заявил: “Руанда не будет игровой площадкой для внутренней израильской политики, и мы принимаем только тех официальных лиц, визиты которых объявлены и согласованы по линии МИДа. Если у любого израильского депутата есть проблемы с тем, как его правительство обходится с африканскими мигрантами, он должен разбираться с израильским правительством, а не с нашим”.