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Власти Руанды отказались от встречи с Мерец 11.02 18:13   MIGnews.com

Власти Руанды отказались от встречи с Мерец

Официальные представители Руанды отказались от встречи с двумя депутатами Кнессета, прибывшими в их страну для “ознакомления с обстановкой на местах”.

Министр иностранных дел Руанды Оливер Ндухунгриехе заявил: “Руанда не будет игровой площадкой для внутренней израильской политики, и мы принимаем только тех официальных лиц, визиты которых объявлены и согласованы по линии МИДа. Если у любого израильского депутата есть проблемы с тем, как его правительство обходится с африканскими мигрантами, он должен разбираться с израильским правительством, а не с нашим”.
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