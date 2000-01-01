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По делу Дери вынесут обвинительное заключение 11.02 16:09   MIGnews.com

По делу Дери вынесут обвинительное заключение

Второй канал израильского ТВ сообщил о том, что израильская полиция рекомендует вынести обвинительное заключение по делу о коррупции министра внутренних дел Арье Дери.

Дери подозревают во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от налогов. Дери совершил указанные нарушения , продав несколько квартир своим братьям в Иерусалиме. Жену Дери, Яффу, также подозревают в использовании в личных целях средств благотворительной ассоциации Мифалот Симха, директором которой она является.

Второй канал указывает на то, что впервые в истории Израиля трем министрам угрожает вынесение обвинительного заключения: премьер-министру Биньямину Нетаниягу, министру внутренних дел Арье Дери и министру социальной защиты Хаиму Кацу.
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