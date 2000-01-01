11.02 15:04 MIGnews.com

"Россия - против укрепления Ирана в Сирии"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Член Кнессета и член комитета по внешней политике и обороне, полковник в отставке Моти Йогев прокомментировал серию израильских ударов по Сирии 10 февраля.В интервью Аруц Шева Йогев выразил уверенность в том, что Россия “не предпочтет Иран Израилю”.Йогев заявил: “Это правда, что иранцы были партнерами русских в уничтожении мятежников и ISIS в Сирии, и они экспортируют много оружия в Иран. Россия действует в соответствии с собственными интересами, и в Сирии ее интересы не совпадают с интересами Ирана. В Сирии мы видим соревнование между русскими и иранцами, борьбу за контроль над ресурсами, над рынками, над правительством. Русские не заинтересованы в укреплении иранцев в Сирии. Создание иранского центра управления на базе Т4 в реальности противоречит российскому желанию и российским интересам. Поэтому русские пытаются играть роль посредника двумя орлами и не вмешиваются. Очень хорошо, что премьер-министр поддерживает хорошие отношения с Россией”.Йогев подчеркнул: “Очень хорошо, что Израиль показал, что происходит при нарушении установленных им красных линий, и готов оперировать в глубине Сирии - даже ценой потери своего самолета”.