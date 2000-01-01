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Мири Регев требует лишить Фестиваль израильского кино денег 11.02 15:11   MIGnews.com

Мири Регев продолжает войну с "Фокстротом"

Министр культуры Мири Регев пытается добиться от МИДа Израиля, чтобы внешнеполитическое ведомство отозвало свою поддержку у Фестиваля израильского кино, который должен состояться в мае в Париже.

Причина для негодования у главы Минкульта все та же – показ нашумевшего фильма "Фокстрот". В связи с этим Регев намеревается "призвать премьер-министра поручить министерству иностранных дел отказаться от какой-либо поддержки фестивалю".

11 февраля Регев, находящийся с визитом в Париже, встретилась с израильским послом во Франции Алисой Бен-Нун и другими членами дипмиссии, с которыми обсудила проект, главной целью которого является способствование культурным связям между Израилем и Францией.

Однако в ходе беседы министр узнала, что открывать фестиваль должен "Фокстрот", а это, по словам Мири Регев, "противоречит более ранним соглашениям".

Комментируя свою точку зрения, министр заявила газете "Гаарец", что Израиль не должен "поддерживать фестиваль, на котором демонстрируются фильмы, очерняющие нас по всему миру и содержащие ложь о солдатах ЦАХАЛ и наших гражданах".

Она уже поручила генеральному директору своего министерства "разъяснить МИДу, из средств которого и выделяются деньги на фестиваль, немыслимость такой политику, которая проводится независимо от политики правительства".
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