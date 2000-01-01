Сирия подняла МиГ-25, чтобы отогнать авиацию Израиля
Военная операция, которую ВВС ЦАХАЛа провели 10 февраля в Сирии, стала очередным примером преимущества, которым обладает израильская авиация на Ближнем Востоке.
Так, со ссылкой на свои источники российское издание "Вестник Мордовии" пишет, что для отражения авианалета Сирия была вынуждена применить "практически весь свой арсенал противоздушной обороны", а также "легендарные" самолеты Foxbat.
Если опустить натовские обозначения, "воздушные лисицы" являются советскими истребителями-перехватчиками МиГ-25ПД, которые были проданы Сирии. По сведениям издания, ранее к эти самолеты совершали редкие патрульные вылеты и к выполнению подобных задач в воздухе не привлекались.
"Пару лет назад специалисты оценивали весь авиапарк данных самолетов приблизительно в 40 штук. Из них как раз около 30 - это перехватчики", – пишет "Вестник Мордовии".
А российский эксперт по сирийскому кризису Юрий Лямин рассказал, где базириуются последние оставшиеся в летном состоянии "воздушные лисицы" – на авиабазе Тьяс. Она расположена как раз в районе предполагаемого пункта управления иранским БПЛА, по которому израильская авиация и нанесла удар.
Напомним, что по данным израильских военных сбитый F-16 был поврежден осколками разорвавшейся рядом с самолетом ракеты.