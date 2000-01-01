11.02 11:51 MIGnews.com

"Инцидент с Сирией не закончился, это только таймаут"

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Комментарии

Генерал-майор в отставке Ярив Левин прокомментировал в эфире радио 103FM инцидент с иранским беспилотником на сирийской границе.Левин сказал: “В выходные мы видели образцовое поведение ЦАХАЛа и всех ветвей служб безопасности, военно-политического истеблишмента. Цепь командования действовала образцово. Сейчас не следует обсуждать все обстоятельства этого инцидента. ЦАХАЛ действовал корректно, речь идет об иранской провокации, вторжении беспилотника на израильскую территорию, мы сбили беспилотник, и продемонстрировали к каким последствиям ведут подобные акции”.Левин, однако предупредил: “Инцидент не закончился, и то что есть сейчас - не более чем таймаут”.Левин также прокомментировал позицию России в Сирии: “Путин - не наш враг, у него есть свои интересы на Ближнем Востоке, и этот интерес - противостоять США, координация с ним продолжается, и отношения премьер-министра с ним развиваются”.