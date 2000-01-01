Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












`Новая эра` для Израиля в ООН 11.02 09:53   MIGnews.com

"Новая эра" для Израиля в ООН

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон приветствовал начало "новой эры в ООН" в свете того, что Соединенные Штаты блокировали назначение экс-премьер-министра Палестинской автономии Салама Файяда на пост нового посла ООН в Ливии.

"Это начало новой эры в ООН. Соединенные Штаты твердо и бескомпромиссно стоят рядом с Израилем", - заявил Дани Данон.

Ранее посол США в ООН Никки Хейли сказала в своем заявлении, что она не "поддерживает тот сигнал, который это назначение посылало бы в рамках Организации Объединенных Наций", где палестинцы не имеют полного членства.

"Новая администрация еще раз доказала, что она твердо стоит с Государством Израиль как на международной арене, так и в ООН, в частности", - сказал Данон, добавив, что "новая администрация работает над совместными интересами Соединенных Штатов, Израиля и особым союзом между двумя странами.

Израильский посол сказал, что он уверен, что под руководством президента США Дональда Трампа "США твердо стоят вместе с Израилем против любых попыток нанести вред Еврейскому государству".

Израиль неоднократно жаловался на предубеждение против Еврейского государства в ООН, где палестинцы имеют автоматическое большинство в голосовании против Израиля.

Тем не менее, несмотря на новую эру, Совет Безопасности не смог согласовать формулировку осуждения недавнего теракта в Петах-Тикве и ракетного обстрела в южном курортном городе Эйлат. Напомним, что в результате теракта в Петах-Тикве пострадали четверо израильтян.

Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша осудить теракт в Петах-Тикве, а также провести специальную сессию Совета Безопасности ООН, на котором будет поднята тема палестинского подстрекательства к насилию.

"Преисполненный ненавистью девятнадцатилетний палестинец напал сегодня на невинных израильтян. Этот теракт является прямым результатом продолжающегося подстрекательства со стороны палестинского руководства. Международное сообщество должно принять срочные и решительные меры против этого подстрекательства, прежде чем это приведет к дальнейшему кровопролитию", - заявил Данон 9 февраля.

Совет Безопасности вновь будет обсуждаться израильско-палестинский конфликт в среду, 15 февраля, в тот же день, в который Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Белом доме.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш информировал Совет Безопасности на этой неделе о своем намерении назначить Файяда возглавить миссию ООН в Ливии.

Хейли сказала, что Соединенные Штаты "разочарованы" письмом от Гутерриш, в котором он писал о своем первом назначении посланника в основную зону конфликта.

"Слишком долго ООН несправедливо была предвзята к Израилю в пользу Палестинской автономии. Соединенные Штаты будут действовать в поддержку наших союзников, а не только говорить", - сказала посол США.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:08
Землетрясение на Филиппинах: 15 погибших
10:50
Рутинные миграционные "чистки" в США: сотни арестованых
10:17
В Новой Зеландии еще 200 дельфинов выбросились на берег
09:19
СМИ: Россия планирует выдать Сноудена США
08:51
Китай изгнал христианских миссионеров из Южной Кореи
08:20
В Ираке убит один из лидеров ISIS
07:49
Премьер-министр Польши попала в ДТП
07:18
Командующего ВВС Литвы уволили за ремонт вертолетов в России
06:29
Астероиды могут уничтожить Землю
05:18
Россия согласилась на встречу в "нормандском формате"
04:29
Трамп стремится к укреплению сотрудничества с Японией
03:33
Мужчины предпочитают интеллект, а не "стройные ноги"
02:11
Никаких алиментов: Брэд Питт отказывается платить Джоли
01:31
Каталог 800 тысяч галактик создали астрономы МГУ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus