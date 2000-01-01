11.02 09:53 MIGnews.com

"Новая эра" для Израиля в ООН

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Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон приветствовал начало "новой эры в ООН" в свете того, что Соединенные Штаты блокировали назначение экс-премьер-министра Палестинской автономии Салама Файяда на пост нового посла ООН в Ливии."Это начало новой эры в ООН. Соединенные Штаты твердо и бескомпромиссно стоят рядом с Израилем", - заявил Дани Данон.Ранее посол США в ООН Никки Хейли сказала в своем заявлении, что она не "поддерживает тот сигнал, который это назначение посылало бы в рамках Организации Объединенных Наций", где палестинцы не имеют полного членства."Новая администрация еще раз доказала, что она твердо стоит с Государством Израиль как на международной арене, так и в ООН, в частности", - сказал Данон, добавив, что "новая администрация работает над совместными интересами Соединенных Штатов, Израиля и особым союзом между двумя странами.Израильский посол сказал, что он уверен, что под руководством президента США Дональда Трампа "США твердо стоят вместе с Израилем против любых попыток нанести вред Еврейскому государству".Израиль неоднократно жаловался на предубеждение против Еврейского государства в ООН, где палестинцы имеют автоматическое большинство в голосовании против Израиля.Тем не менее, несмотря на новую эру, Совет Безопасности не смог согласовать формулировку осуждения недавнего теракта в Петах-Тикве и ракетного обстрела в южном курортном городе Эйлат. Напомним, что в результате теракта в Петах-Тикве пострадали четверо израильтян.Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша осудить теракт в Петах-Тикве, а также провести специальную сессию Совета Безопасности ООН, на котором будет поднята тема палестинского подстрекательства к насилию."Преисполненный ненавистью девятнадцатилетний палестинец напал сегодня на невинных израильтян. Этот теракт является прямым результатом продолжающегося подстрекательства со стороны палестинского руководства. Международное сообщество должно принять срочные и решительные меры против этого подстрекательства, прежде чем это приведет к дальнейшему кровопролитию", - заявил Данон 9 февраля.Совет Безопасности вновь будет обсуждаться израильско-палестинский конфликт в среду, 15 февраля, в тот же день, в который Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Белом доме.Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш информировал Совет Безопасности на этой неделе о своем намерении назначить Файяда возглавить миссию ООН в Ливии.Хейли сказала, что Соединенные Штаты "разочарованы" письмом от Гутерриш, в котором он писал о своем первом назначении посланника в основную зону конфликта."Слишком долго ООН несправедливо была предвзята к Израилю в пользу Палестинской автономии. Соединенные Штаты будут действовать в поддержку наших союзников, а не только говорить", - сказала посол США.