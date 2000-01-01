11.02 11:31 MIGnews.com

CNN узнал о подтверждении части компромата на Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Спецслужбы США подтвердили подлинность части информации из досье о компромате на президента США Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке и правоохранительных органах.По информации телеканала, полученная информация "не относится к непристойным обвинениям". Речь идет о перехваченных спецслужбами "разговорах между должностными лицами в России и обычными гражданами страны". Содержание "дюжины бесед", их участники, а также даты не раскрываются. Отмечается, что эти разговоры якобы подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе.Как уточняет CNN, американской разведке удалось подтвердить, что россияне, упомянутые в докладе, действительно общались друг с другом, но не удалось доказать, что они обсуждали именно Трампа. При этом, утверждают источники, указанные граждане РФ якобы "участвовали в сборе информации, вредной для Хиллари Клинтон и помогающей Трампу". По их словам, американские разведчики так и не пришли к выводу, есть ли у России компромат на республиканца, как утверждается в докладе.В свою очередь Белый дом вновь назвал новости CNN "отвратительной подделкой".