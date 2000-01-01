Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 11.02 09:19   MIGnews.com

СМИ: Россия планирует выдать Сноудена США

Разведка США узнала, что Россия рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена в качестве "подарка" президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

Одним из источников является высокопоставленный чиновник США, который проанализировал ряд секретных документов с информацией о российской повестке. Он отмечает, что передача Сноудена является одним из способов "выслужиться" перед Трампом.

Второй источник в разведывательном сообществе отмечает, что информация о Сноудене была собрана после инаугурации Трампа.

Сам Сноуден заявил, что слухи о его выдаче доказывают, что он не сотрудничал с российской разведкой. "Ни одна страна не будет выдавать работающих на нее шпионов: все остальные будут бояться, что окажутся следующими", – написал Сноуден на своей странице в Twitter.




Отметим, Трамп ранее называл информатора АНБ "шпионом" и "предателем", который заслуживает казни.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:51
Китай изгнал христианских миссионеров из Южной Кореи
08:20
В Ираке убит один из лидеров ISIS
07:49
Премьер-министр Польши попала в ДТП
07:18
Командующего ВВС Литвы уволили за ремонт вертолетов в России
06:29
Астероиды могут уничтожить Землю
05:18
Россия согласилась на встречу в "нормандском формате"
04:29
Трамп стремится к укреплению сотрудничества с Японией
03:33
Мужчины предпочитают интеллект, а не "стройные ноги"
02:11
Никаких алиментов: Брэд Питт отказывается платить Джоли
01:31
Каталог 800 тысяч галактик создали астрономы МГУ
00:12
Названа причина последнего массового вымирания видов
23:38
Психопат 5 лет добирался из Канады в Аргентину без паспорта
22:17
В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 дельфинов
21:54
В Иране ликвидирована ячейка пособников ISIS
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus