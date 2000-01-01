11.02 09:19 MIGnews.com

СМИ: Россия планирует выдать Сноудена США

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm — Edward Snowden (@Snowden) 10 февраля 2017 г.

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Разведка США узнала, что Россия рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена в качестве "подарка" президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники.Одним из источников является высокопоставленный чиновник США, который проанализировал ряд секретных документов с информацией о российской повестке. Он отмечает, что передача Сноудена является одним из способов "выслужиться" перед Трампом.Второй источник в разведывательном сообществе отмечает, что информация о Сноудене была собрана после инаугурации Трампа.Сам Сноуден заявил, что слухи о его выдаче доказывают, что он не сотрудничал с российской разведкой. "Ни одна страна не будет выдавать работающих на нее шпионов: все остальные будут бояться, что окажутся следующими", – написал Сноуден на своей странице в Twitter.Отметим, Трамп ранее называл информатора АНБ "шпионом" и "предателем", который заслуживает казни.