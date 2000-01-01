11.02 19:58 MIGnews.com

Греция – Германии: Не играйте с огнем

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас предупредил Международный валютный фонд (МВФ) и министра финансов Германии Вольфганга Шойбле прекратить нападки на Грецию и не "играть с огнем". Об этом он заявил на заседании своей партии СИРИЗА в субботу, 11 февраля.С таким резким заявлением Ципрас выступил после того, как министр финансов ФРГ заявил, что финансовый долг Греции будет списан лишь в том случае, если страна выйдет из состава ЕС. Глава правительства также призвал канцлера Ангелу Меркель оказать влияние на Шойбле, чтобы он прекратил свои нападки на Грецию.В свою очередь МВФ заявил, что примет участие в программе кредитования Греции при условии, если правительство согласится на ряд новых реформ.Алексис Ципрас также добавил, что для того, чтобы получить новые кредиты, следующий этап оценки программы реформ будет произведен вовремя.