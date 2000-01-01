Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 11.02 18:56   MIGnews.com

Трамп: Я снижу цену на строительство "мексиканской стены"

Президент США Дональд Трамп заявил, что снизит цену на строительство пограничной стены между США и Мексикой. Ранее сообщалось, что строительство обойдется Штатам намного больше, чем предполагалось.

О своем решении американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter. Однако он не уточнил, каким образом он намерен снизить растраты на строительство.

"Я читаю, что великая пограничная СТЕНА обойдется дороже, чем власти изначально задумали, но я еще не участвовал в проектировании или переговорах. Когда я приму участие, как и в случае с военными самолетами F-35 или программой Air Force One, цена очень сильно изменится" – написал Дональд Трамп.

В четверг, 9 февраля, Reuters опубликовало подробности доклада Министерства внутренней безопасности США. В документе оценили строительство стены вдоль всей границы в $21,6 млрд. Хотя о время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что строительство стены обойдется государству в $12 млрд.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:58
Греция – Германии: Не играйте с огнем
19:30
В Иране задержали 8 человек за связи с ISIS
18:20
Стамбульский стрелок арестован за массовое убийство в клубе
17:37
Житель Нью-Йорка признался в пособничестве ISIS
17:04
Попытка теракта в Хевроне
16:57
США: в колледже раздавали валентинки с изображением Гитлера
16:27
Трамп намерен подписать новый иммиграционный указ
15:53
Турция: в апреле пройдет референдум по конституции
15:21
Греция не примет "нелогичные" требования от кредиторов
14:49
Теракт в Афганистане: 7 погибших, десятки раненых
14:21
Могерини не уверена в единой с США позиции по санкциям
13:56
Адвокат: сообщения о выдаче Сноудена США – спекуляция
13:22
Британия закрывает "дела о зверствах" солдат в Ираке
12:53
Мощные наводнения в Индонезии: 13 погибших
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus