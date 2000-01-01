11.02 18:56 MIGnews.com

Трамп: Я снижу цену на строительство "мексиканской стены"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что снизит цену на строительство пограничной стены между США и Мексикой. Ранее сообщалось, что строительство обойдется Штатам намного больше, чем предполагалось.О своем решении американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter. Однако он не уточнил, каким образом он намерен снизить растраты на строительство."Я читаю, что великая пограничная СТЕНА обойдется дороже, чем власти изначально задумали, но я еще не участвовал в проектировании или переговорах. Когда я приму участие, как и в случае с военными самолетами F-35 или программой Air Force One, цена очень сильно изменится" – написал Дональд Трамп.В четверг, 9 февраля, Reuters опубликовало подробности доклада Министерства внутренней безопасности США. В документе оценили строительство стены вдоль всей границы в $21,6 млрд. Хотя о время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что строительство стены обойдется государству в $12 млрд.