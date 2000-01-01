11.02 16:27 MIGnews.com

Трамп намерен подписать новый иммиграционный указ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе он, скорее всего, подпишет новый указ, который запрещает въезд на территорию страны гражданам 7 мусульманских стран.Об этом он сообщил журналистам в беседе на борту президентского самолета. Американский лидер отметил, что рассматривает несколько вариантов реализации запрета.Трамп также подчеркнул, что вероятно, он не будет спешить оспаривать в Верховном суде решение Апелляционного суда, который ранее отказал в восстановлении действия первого "запрета на мусульман".По его словам, администрация выиграет этот спор, но для этого необходимо время."Мы выиграем этот спор. Но у нас есть много других вариантов, в том числе издание нового указа", - отметил президент США.Однако, пока неизвестно, чем будет отличаться новый указ от предыдущего. По словам самого главы государства, содержимое нового указа практически будет аналогом первого документа.