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Турция: в апреле пройдет референдум по конституции | Фото: Thinkstock11.02 15:53   MIGnews.com

Турция: в апреле пройдет референдум по конституции

В апреле, а именно 16 числа в Турции пройдет референдум по конституционной реформе. В ходе голосования будет решаться вопрос расширения полномочий президента – введения президентской формы правления.

Об этом сообщили в центризбиркоме Турции. Глава ЦИК Сади Гювен заявил, что на подготовку референдума и агитационную кампанию выделили 60 дней.

Инициатором законопроекта о внесении изменений в конституцию выступила Партия справедливости и развития.

Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему управления страной.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом.

Основные оппозиционные партии выступают против подобных изменений конституции, пишет Би Би Си.
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