11.02 15:53 MIGnews.com

Турция: в апреле пройдет референдум по конституции

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В апреле, а именно 16 числа в Турции пройдет референдум по конституционной реформе. В ходе голосования будет решаться вопрос расширения полномочий президента – введения президентской формы правления.Об этом сообщили в центризбиркоме Турции. Глава ЦИК Сади Гювен заявил, что на подготовку референдума и агитационную кампанию выделили 60 дней.Инициатором законопроекта о внесении изменений в конституцию выступила Партия справедливости и развития.Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему управления страной.Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом.Основные оппозиционные партии выступают против подобных изменений конституции, пишет Би Би Си.