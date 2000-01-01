11.02 15:21 MIGnews.com

Греция не примет "нелогичные" требования от кредиторов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил в субботу, 11 февраля, что он считает, затянувшийся обзор финансовой помощи стране будет завершен положительно, однако отметил, что Афины не приняли бы "нелогичные" требования от своих кредиторов."Мы готовы обсуждать что-либо в рамках залоговых соглашений и в пределах разумного, но не вещи за рамками соглашения и за пределами разума", - сказал Ципрас на заседании своей партии."Мы не будем обсуждать требования, которые не подкреплены логикой и цифрами", - подчеркнул он премьер-министр Греции.Греция и ее международные кредиторы достигли очевидного прогресса в отношении преодоления разногласий по поводу их финансового пути в ближайшие годы, приближаясь к сделке, которая должна была обеспечить новые выплаты кредита и спасти страну от дефолта.