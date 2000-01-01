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flickr 11.02 14:21   MIGnews.com

Могерини не уверена в единой с США позиции по санкциям

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что в США нет единой позиции по сохранению действия санкций в отношении России, передает РИА Новости.

Могерини подчеркнула, что европейцы продолжат придерживаться своей позиции по данному вопросу, однако отметила, что не знает, будут ли США занимать единую позицию по данному вопросу.

"Я не знаю, продолжит ли это оставаться общей позицией (позиция по антироссийским санкциям)", — сказала она в ходе своего выступления в Вашингтоне.

Между тем сенатор Алексей Пушков сомневается в утверждении Могерини по антироссийским санкциям.

"Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции – в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны", – написал он в своем аккаунте в Twitter.
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