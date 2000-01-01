11.02 12:25 MIGnews.com

Германия согласна вкладывать в НАТО больше средств

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Призыв США к партнерам по НАТО активизировать финансирование трансатлантического альянса является "справедливым требованием", как заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен после "позитивной первой встречи" с министром обороны США Джеймсом Маттисом.Германия и другие европейские державы были расстроены, когда президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании обвинил союзников по НАТО в неуплате, и назвал альянс незадолго до вступления в должность "устаревшим".Отметим, что на этой неделе президент Трамп выразил некоторую уверенность, когда он сказал американским войскам: "Мы решительно поддерживаем НАТО".Фон дер Лайен сказала, что Германия, которая тратит меньше, чем установленные НАТО 2 %, поняла, что необходимо увеличить сумму выплат."Я думаю, что это справедливое требование. Если мы хотим совместно разрешить кризисные ситуации в мире, а именно борьбу с терроризмом, а также поставить союз на прочную основу, то каждый должен платить свою долю", - сказала фон дер Лайен.