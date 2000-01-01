Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 11.02 11:52   MIGnews.com

Трамп советует Рухани быть "осторожнее в выражениях"

Дональд Трамп выступил с речью против Ирана, предупреждая президента страны "быть осторожным" в выражениях.

Словесные войны между Тегераном и Вашингтоном набрали обороты после того, как президенты Рухани и Трамп начали обмениваться взаимными угрозами и предупреждениями.

Рухани заявил толпе сотен тысяч отмечающих годовщину Исламской революции 1979 года, что "с иранским народом обязаны говорить с уважением".

"Иранцы заставят сожалеть о своих действиях тех, кто использует язык угроз против этой нации", - подчеркнул Рухани.

"Любой человек, угрожающий правительству и вооруженным силам Ирана, должен знать, что наша нация бдительна", - продолжил президент Ирана.

В четверг Али Акбар Велаяти, старший советник верховного лидера Али Хаменеи, сказал изданию Al Jazeera, что США не решатся исполнить свои угрозы в отношении Ирана, и если это действительно произойдет, то наступят "темные дни".

"Иран будет продолжать свою политику, основанную на дружбе и добрососедских отношениях, поэтому Трампу и американская администрация должны скоординировать свои действия и полностью покинуть этот регион, потому что жители этого региона чувствуют себя отчужденными от своей политики", - сказал он.

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири также отметил, что, несмотря на риторику Трампа в отношении Ирана, "США не могут сделать ни черта".

Президенту США Дональду Трампу был задан вопрос о выступлении Рухани, на который он посоветовал президенту Ирана "быть осторожным в выражениях".

Отметим, что с момента прихода к власти Дональд Трамп существенно ожесточил выступления в отношении Ирана. Он также ввел санкции после испытания Ираном ракеты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:25
Германия согласна вкладывать в НАТО больше средств
11:31
CNN узнал о подтверждении части компромата на Трампа
11:08
Землетрясение на Филиппинах: 15 погибших
10:50
Рутинные миграционные "чистки" в США: сотни арестованых
10:17
В Новой Зеландии еще 200 дельфинов выбросились на берег
09:19
СМИ: Россия планирует выдать Сноудена США
08:51
Китай изгнал христианских миссионеров из Южной Кореи
08:20
В Ираке убит один из лидеров ISIS
07:49
Премьер-министр Польши попала в ДТП
07:18
Командующего ВВС Литвы уволили за ремонт вертолетов в России
06:29
Астероиды могут уничтожить Землю
05:18
Россия согласилась на встречу в "нормандском формате"
04:29
Трамп стремится к укреплению сотрудничества с Японией
03:33
Мужчины предпочитают интеллект, а не "стройные ноги"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus