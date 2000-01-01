11.02 11:52 MIGnews.com

Трамп советует Рухани быть "осторожнее в выражениях"

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Дональд Трамп выступил с речью против Ирана, предупреждая президента страны "быть осторожным" в выражениях.Словесные войны между Тегераном и Вашингтоном набрали обороты после того, как президенты Рухани и Трамп начали обмениваться взаимными угрозами и предупреждениями.Рухани заявил толпе сотен тысяч отмечающих годовщину Исламской революции 1979 года, что "с иранским народом обязаны говорить с уважением"."Иранцы заставят сожалеть о своих действиях тех, кто использует язык угроз против этой нации", - подчеркнул Рухани."Любой человек, угрожающий правительству и вооруженным силам Ирана, должен знать, что наша нация бдительна", - продолжил президент Ирана.В четверг Али Акбар Велаяти, старший советник верховного лидера Али Хаменеи, сказал изданию Al Jazeera, что США не решатся исполнить свои угрозы в отношении Ирана, и если это действительно произойдет, то наступят "темные дни"."Иран будет продолжать свою политику, основанную на дружбе и добрососедских отношениях, поэтому Трампу и американская администрация должны скоординировать свои действия и полностью покинуть этот регион, потому что жители этого региона чувствуют себя отчужденными от своей политики", - сказал он.Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири также отметил, что, несмотря на риторику Трампа в отношении Ирана, "США не могут сделать ни черта".Президенту США Дональду Трампу был задан вопрос о выступлении Рухани, на который он посоветовал президенту Ирана "быть осторожным в выражениях".Отметим, что с момента прихода к власти Дональд Трамп существенно ожесточил выступления в отношении Ирана. Он также ввел санкции после испытания Ираном ракеты.