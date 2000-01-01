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Назван преемник умершего султана Омана | Фото:11.01 10:43   MIGnews.com

Назван преемник умершего султана Омана

Новым султаном Омана объявлен министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Об этом сообщили в эфире государственного телевидения султаната.

Уточняется, что Саид уже принес присягу в Совете Омана (двухпалатный совещательный орган). Более того, стало известно, что армия и полиция приведены в состояние боевой готовности в случае осуществления попыток переворота.

В социальных сетях появились сообщения, что на улицах страны была замечена бронетехника после известия о смерти султана Кабуса бен Саид, скончавшегося в возрасте 79 лет.


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