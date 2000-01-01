11.01 10:43 MIGnews.com

Назван преемник умершего султана Омана

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Новым султаном Омана объявлен министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид.Об этом сообщили в эфире государственного телевидения султаната.Уточняется, что Саид уже принес присягу в Совете Омана (двухпалатный совещательный орган). Более того, стало известно, что армия и полиция приведены в состояние боевой готовности в случае осуществления попыток переворота.В социальных сетях появились сообщения, что на улицах страны была замечена бронетехника после известия о смерти султана Кабуса бен Саид, скончавшегося в возрасте 79 лет.