Йоав Галант заступился за Нетаниягу

Министр абсорбции, депутат от партии "Ликуд" Йоав Галант заступился за премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Соответствующее заявление он сделал в эфире 13 канала 10 января.
По словам Галанта, глава израильского правительства невиновен и имеет право на неприкосновенность, передает 13 канал.
"Израиль – правовое государство, приговор выносит суд. Глава правительства невиновен, у него множество прав. Потому я предлагаю дать ему право реализовать свои права, в том числе – право на депутатскую неприкосновенность", – подчеркнул он.