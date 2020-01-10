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Йоав Галант заступился за Нетаниягу | Фото:11.01 11:05   MIGnews.com

Йоав Галант заступился за Нетаниягу

Министр абсорбции, депутат от партии "Ликуд" Йоав Галант заступился за премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Соответствующее заявление он сделал в эфире 13 канала 10 января.

По словам Галанта, глава израильского правительства невиновен и имеет право на неприкосновенность, передает 13 канал.

"Израиль – правовое государство, приговор выносит суд. Глава правительства невиновен, у него множество прав. Потому я предлагаю дать ему право реализовать свои права, в том числе – право на депутатскую неприкосновенность", – подчеркнул он.




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