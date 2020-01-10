11.01 11:05 MIGnews.com

Йоав Галант заступился за Нетаниягу

שר הקליטה @yoavgallant התייחס לסערת דברי הרב הראשי לישראל ואמר: "אני מתקומם נגד הדברים. זהו מנגון מלאכותי להמצאת מנדטים לזרמים המתנצחים על נושאי דת ומדינה" • צפו בדבריו המלאים מתוך "שישי" עם @AyalaHasson pic.twitter.com/P7hiXRFfln — חדשות 13 (@newsisrael13) January 10, 2020

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Министр абсорбции, депутат от партии "Ликуд" Йоав Галант заступился за премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Соответствующее заявление он сделал в эфире 13 канала 10 января.По словам Галанта, глава израильского правительства невиновен и имеет право на неприкосновенность, передает 13 канал."Израиль – правовое государство, приговор выносит суд. Глава правительства невиновен, у него множество прав. Потому я предлагаю дать ему право реализовать свои права, в том числе – право на депутатскую неприкосновенность", – подчеркнул он.