Зеленский выдвинул требования Ирану

Об этом написал президент страны Владимир Зеленский в Facebook, потребовав официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
"Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину. Но мы настаиваем на полном признании вины. "Мы ждем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследовании, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", – сказал он.
По словам Зеленского, он надеется на то, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.
"Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", – резюмировал он.