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Зеленский выдвинул требования Ирану | Фото11.01 09:25   MIGnews.com

Зеленский выдвинул требования Ирану

Украина ждет от Ирана полного признания вины в крушении Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

Об этом написал президент страны Владимир Зеленский в Facebook, потребовав официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

"Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину. Но мы настаиваем на полном признании вины. "Мы ждем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследовании, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", – сказал он.

По словам Зеленского, он надеется на то, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

"Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", – резюмировал он.




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