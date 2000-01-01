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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:12.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Иран сознался: украинский Boeing был сбит Причиной крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" стал человеческий фактор, что подтвердили глава МИД и президент страны.

Официально: КСИР взял ответственность за крушение Boeing Командующий воздушно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за попадание ракеты в самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

Нетаниягу будут судить еще до выборов Политический корреспондент телеканала КАН Мордехай Гилат поведал о планах юридического советника правительства Израиля доктора Авихая Мандельблитта и о его взгляде на текущую политическую ситуацию.

Иммунитет Нетаниягу: Эдельштейн объявит о создании комиссии Спикер Кнессета Юли Эдельштейн 12 января объявит о создании комиссии для рассмотрения просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу о предоставлении иммунитета.

Крушение Boeing спровоцировало кровавые беспорядки в Иране Жители Тегерана вышли на массовые акции протеста против действий иранских властей после их объявления о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит военными.


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