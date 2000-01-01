Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Официально: КСИР взял ответственность за крушение Boeing Командующий воздушно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за попадание ракеты в самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".
Нетаниягу будут судить еще до выборов Политический корреспондент телеканала КАН Мордехай Гилат поведал о планах юридического советника правительства Израиля доктора Авихая Мандельблитта и о его взгляде на текущую политическую ситуацию.