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Смерть оманского султана: Израиль приносит соболезнования | Фото:11.01 21:19   MIGnews.com

Смерть оманского султана: Израиль приносит соболезнования

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил соболезнования народу Омана в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 11 января, после известия о смерти.

"Лидерские качества султана Кабуса Бен Саида - пример для подражания. Этот человек всю жизнь действовал на благо своего народа и во имя мира. Султан был смелым лидером, стремился к миру и безопасности", – сказал он.

По словам Каца, бен Саид много сделал на благо своей страны и своего народа, а также во имя стабильности во всем регионе.

"Мы выражаем поддержку народу Омана в этот трудный час и скорбим вместе с ним", – резюмировал он.




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