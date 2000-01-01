Смерть оманского султана: Израиль приносит соболезнования
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил соболезнования народу Омана в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида.
Соответствующее заявление он сделал в субботу, 11 января, после известия о смерти.
"Лидерские качества султана Кабуса Бен Саида - пример для подражания. Этот человек всю жизнь действовал на благо своего народа и во имя мира. Султан был смелым лидером, стремился к миру и безопасности", – сказал он.
По словам Каца, бен Саид много сделал на благо своей страны и своего народа, а также во имя стабильности во всем регионе.
"Мы выражаем поддержку народу Омана в этот трудный час и скорбим вместе с ним", – резюмировал он.