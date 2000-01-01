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Иммунитет Нетаниягу: Эдельштейн объявит о создании комиссии | Фото:11.01 14:12   MIGnews.com

Иммунитет Нетаниягу: Эдельштейн объявит о создании комиссии

Спикер Кнессета Юли Эдельштейн 12 января объявит о создании комиссии для рассмотрения просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу о предоставлении иммунитета.

Об этом сообщает корреспондент "Хадашот 12" Амнон Абрамович, передает Mako.

Уточняется, что юридический советник Кнессета Эяль Инон предоставит Эдельштейну заключение о том, что тот не имеет права препятствовать воле большинства депутатов.

А спикер Кнессета, в свою очередь, подчинится соответствующему решению.


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