11.01 14:12 MIGnews.com
Иммунитет Нетаниягу: Эдельштейн объявит о создании комиссии
Спикер Кнессета Юли Эдельштейн 12 января объявит о создании комиссии для рассмотрения просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу о предоставлении иммунитета.
Об этом сообщает корреспондент "Хадашот 12" Амнон Абрамович, передает Mako
.
Уточняется, что юридический советник Кнессета Эяль Инон предоставит Эдельштейну заключение о том, что тот не имеет права препятствовать воле большинства депутатов.
А спикер Кнессета, в свою очередь, подчинится соответствующему решению.
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